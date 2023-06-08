$81.46+0.2187.17+0.21

Гришин уволен из UFC

Российский боец смешанных единоборств Максим Гришин исключён из ростера бойцов промоушена UFC, сообщает твиттер UFC Roster Watch.

Гришин уволен из UFC
© GETTY IMAGES

Несколько дней назад он потерпел поражение по решению судей в поединке с бразильцем Филипе Линсом в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi. Это был пятый бой Гришина в промоушене. Ранее он выигрывал в незрелищном поединке у американца Уильяма Найта и техническим нокаутом у россиянина Гаджимурада Антигулова. Помимо Линса Гришин проиграл в UFC поляку Марчину Тыбуре и американцу Дастину Джейкбои.

Всего за карьеру 39-летний россиянин провёл в смешанных единоборствах 44 боя. На его счету 32 победы, две ничьих и 10 поражений. Гришин также одержал две победы в поединках в профессиональном кикбоксинге.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители