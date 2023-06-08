Гришин уволен из UFC

Несколько дней назад он потерпел поражение по решению судей в поединке с бразильцем Филипе Линсом в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN: Kara-France vs. Albazi. Это был пятый бой Гришина в промоушене. Ранее он выигрывал в незрелищном поединке у американца Уильяма Найта и техническим нокаутом у россиянина Гаджимурада Антигулова. Помимо Линса Гришин проиграл в UFC поляку Марчину Тыбуре и американцу Дастину Джейкбои.