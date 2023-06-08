Алексеева рассказала, как пережила тяжёлое отравление перед дебютным боем в UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева призналась, что перенесла пищевое отравление и аллергию за сутки до дебютного выступления в UFC.
Алексеева в конце апреля победила болевым приемом на ногу Стефани Эггер в первом раунде в своем дебютном поединке в UFC. Для россиянки этот бой стал первым с октября 2021 года.
— После взвешивания нам дали изотоники, я сижу и пью. И тут у меня сильно краснеет лицо. Я понимаю, что что то тут не то. Понимаю, что у меня началась аллергия. А еще меня ужасно тошнило. В итоге мы быстро провели стердаун, ко мне бежали брать интервью, а я нагло себя повела. Спросила, много ли будет вопросов, быстро ответила и убежала.
Я бегу в туалет и просто из меня выходит вообще всё. Я понимаю, что у меня отравление. Нутрициолог от UFC дал мне специальное лекарство без красителя. По возвращении меня опять начало тошнить. Нужно же кушать, чтобы силы были на следующий день. А я не могла. В итоге я легла и часа полтора поспала. А потом захотела есть и поняла, что всё закончилось, — сказала Алексеева «Чемпионату».
Статистика Алексеевой в ММА — 5 побед и 1 поражение.