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Аманда Нуньес рассказала, почему приняла решение не завершать карьеру

Действующая чемпионка UFC в женских легчайшем и полулёгком весах Аманда Нуньес сообщила, почему решила не завершать карьеру и не покидать промоушен Даны Уайта.

Чемпионка UFC Нуньес рассказала, почему приняла решение не завершать карьеру
© Чемпионат.com

«Я решила не завершать карьеру, потому что поняла, если уйду, то оставлю свой пояс Джулианне Пенье. Ни за что. Ни за что! Кому-то другому ещё ладно, но не Джулианне. Нет.

Я знаю, что могу надрать ей задницу в любое время, когда захочу. Она должна была победить в тот день, а я – ошибиться. Я вышла на бой, не будучи в отличной форме и заплатила за это. Но больше этого не повторится», — приводит слова Нуньес MMA Fighting.

Напомним, Нуньес и Пенья встретилась на UFC 277. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержала Аманда, что позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Соперницы сражались во второй раз. Предыдущий поединок остался за Пеньей. Тогда американка выиграла сабмишном.

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