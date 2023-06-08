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Волкановски: хочу забрать титул чемпиона UFC у Махачева. Это просто вопрос времени

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой, а также рассказал о своём желании завоевать титул в лёгком весе.

Австралиец Волкановски хочет забрать титул чемпиона UFC у Махачева
© Чемпионат.com

«Дариуш против Оливейры — это грандиозный бой. Мы все знаем, что Бенеил заслужил право на титул. Возможно, он заслуживал его и раньше.

Этот бой очень важен для Бенеила. Это очень важно и для Чарльза, потому что последнее поражение Чарльза было в титульном бою. Он доминировал как чемпион. У него было несколько титульных побед, что впечатляет. Это нелегко сделать.

Посмотрим, что будет дальше с победителем, потому что вы знаете, что я всё ещё хочу этот титул в лёгком весе. Это просто вопрос времени. Может быть, победитель этого боя быстро получит бой, а я буду драться с победителем чуть позже? Время для этого ещё есть. Так что, как бы ни сложилось, я буду готов», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.

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