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Гришин может продолжить карьеру в ACA после увольнения из UFC — СМИ

Руководство ACA собирается сделать российскому полутяжеловесу Максиму Гришину предложение о сотрудничестве, собщает MMA.Metaratings.ru.

СМИ сообщили, где Гришин может продолжить карьеру после увольнения из UFC
© РИА Новости

Гришин ранее был уволен из американского промоушена UFC.

39 летний россиянин дебютировал в UFC в 2020 году. Всего в промоушене он провел пять боев, в которых потерпел три поражения и одержал две победы. В последнем поединке 3 июня он уступил решением судей бразильцу Филипе Линсу.

Всего в ММА боец одержал 32 победы, потерпел 10 поражений и дважды свел бой к ничьей.

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