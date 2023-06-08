СМИ сообщили, где Гришин может продолжить карьеру после увольнения из UFC

Гришин может продолжить карьеру в ACA после увольнения из UFC — СМИ
Руководство ACA собирается сделать российскому полутяжеловесу Максиму Гришину предложение о сотрудничестве, собщает MMA.Metaratings.ru.
Гришин ранее был уволен из американского промоушена UFC.
39 летний россиянин дебютировал в UFC в 2020 году. Всего в промоушене он провел пять боев, в которых потерпел три поражения и одержал две победы. В последнем поединке 3 июня он уступил решением судей бразильцу Филипе Линсу.
Всего в ММА боец одержал 32 победы, потерпел 10 поражений и дважды свел бой к ничьей.