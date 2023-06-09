$82.64+0.5589.01+0.97

Дацик намекнул на проблемы Емельяненко с алкоголем

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик намекнул на повторное появление проблем с алкоголем у соотечественника Александра Емельяненко. Об этом он сообщил Metaratings.

Боец MMA Дацик намекнул на проблемы Емельяненко с алкоголем
© Lenta.ru

«После победы над [блогером Евгением] Ершовым у Санька на несколько дней была неприятность. В связи с тем, что он отмечал эту победу», — упрекнул Емельяненко Дацик.

Он отметил, что коллеге праздновать победы нельзя, а нужно отдыхать и все время тренироваться.

Ранее Федор Емельяненко назвал допуск младшего брата до поединка уголовным преступлением.

«У нас почему-то на работу выходят — алкотестеры стоят. А артисты позволяют себе выйти пьяными, под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом», — заявил Емельяненко-старший.

Поединок между Ершовым и Емельяненко-младшим прошел в Москве в ночь на 27 мая. Он завершился на 20-й секунде второго раунда, когда боец ММА применил болевой прием. Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители