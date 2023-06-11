$82.64+0.5589.01+0.97

Масвидаль пожаловался на низкие гонорары в UFC

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль пожаловался на низкие гонорары в промоушене. Его слова приводит MMA Junkie.

Масвидаль пожаловался на низкие гонорары в UFC
© Reuters

Масвидаль отметил эффективное управление Дэйны Уайта, однако заявил, что бойцам нужно платить больше, чем они получают сейчас.

«Это очень сложная работа. Ты не должен находиться в топ-10 дивизиона и подрабатывать кассиром в Walmart. Если ты попал в топ-15, то должен быть уверен, что твой заработок покроет все счета», — добавил американец.

38-летний Масвидаль за карьеру одержал 35 побед и потерпел 17 поражений. Он был претендентом на пояс UFC в полусреднем весе.

13 мая российский боец Икрам Алискеров рассказал о гонораре за дебютный бой в UFC. Он оказался сильнее американца Фила Хоуса и получил за схватку 20 тысяч долларов: десять тысяч за выход и десять тысяч за победу.

«30 процентов оттуда удержали, 20 процентов — менеджеру и залу. Почти половина уходит. Сумма же небольшая, ее можно с собой [в Россию] привезти наличными», — отметил он.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители