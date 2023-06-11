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Глава UFC заявил о намерении устроить реванш Махачева и Оливейры

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о намерении устроить реванш россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на YouTube-канале промоушена.

Глава UFC заявил о намерении устроить реванш Махачева и Оливейры
© Lenta.ru

«Феноменальное выступление Чарльза. Я в предвкушении его реванша с Исламом. Нам нужно сделать этот бой снова», — заявил Уайт.

Ранее Оливейра победил американца Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 289 в Ванкувере. После поединка бразилец бросил Махачеву вызов. «В прошлый раз вы увидели только десятую часть того, на что я способен. В этот раз я выложился на все 120 процентов», — заявил он.

Махачев одержал победу над Оливейрой в ночь на 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 34 победы и девять поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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