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Боец ММА Минеев рассказал о запомнившейся драке на улице Ульяновска

Уроженец Ульяновска боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, какая драка на улицах родного города ему запомнилась и почему. В настоящее время 33 летний спортсмен удерживает пояс чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе.

Боец ММА Минеев рассказал о запомнившейся драке на улице Ульяновска
© AMC FIGHT NIGHTS

— Можете рассказать, в каком месте Ульяновска у вас была самая запомнившаяся вам драка?

— Дрался практически на любой улице. Но есть пересечение улицы Гончарова с Карла Маркса, там есть ЦУМ, культовое место. Мне было лет 19–20, приехал из Москвы, после первого курса университета. Купил себе какие то модные вещи в бутике. И прямо на этом перекрестке подрались с товарищем, думали, что их будет двое, а их оказалось шестеро. Дрались минут 15 на этом перекрестке, даже движение остановилось. Удивительно, что милиция стояла рядом и не вмешивалась, ждали, пока все закончится, — приводит слова Минеев корреспондент «Матч ТВ».

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