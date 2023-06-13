Боец ММА Минеев рассказал о запомнившейся драке на улице Ульяновска

— Дрался практически на любой улице. Но есть пересечение улицы Гончарова с Карла Маркса, там есть ЦУМ, культовое место. Мне было лет 19–20, приехал из Москвы, после первого курса университета. Купил себе какие то модные вещи в бутике. И прямо на этом перекрестке подрались с товарищем, думали, что их будет двое, а их оказалось шестеро. Дрались минут 15 на этом перекрестке, даже движение остановилось. Удивительно, что милиция стояла рядом и не вмешивалась, ждали, пока все закончится, — приводит слова Минеев корреспондент «Матч ТВ».