Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы ведут переговоры о продлении контракта с нападающим команды Фёдором Чаловым.

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«ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым. Надеюсь, что договоримся», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За первую команду российский форвард начал играть в 2016 году. 1 февраля 2022 года Фёдор перешёл в швейцарский клуб «Базель» на правах аренды до конца сезона-2021/2022.