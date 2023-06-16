Эдуард Вартанян получил $ 1 млн за победу в Гран-при АСА

16 июня в Сочи прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 159, главным событием которого стал финальный поединок Гран-при в лёгкой весовой категории между российским бойцом Эдуардом Вартаняном и представителем Казахстана Артёмом Резниковым.

Таким образом, Вартанян не только выиграл чемпионский пояс, но и получил $ 1 млн призовых за победу в Гран-при.

Резников в декабре 2022 года провёл предыдущий поединок против Андрея Кошкина на турнире ACA 150 и выиграл сабмишеном во втором раунде. Теперь на его счету 24 победы и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.