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Эдуард Вартанян получил $ 1 млн за победу в Гран-при АСА

16 июня в Сочи прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 159, главным событием которого стал финальный поединок Гран-при в лёгкой весовой категории между российским бойцом Эдуардом Вартаняном и представителем Казахстана Артёмом Резниковым.

Эдуард Вартанян получил $ 1 млн за победу в Гран-при АСА
© globallookpress.com

Таким образом, Вартанян не только выиграл чемпионский пояс, но и получил $ 1 млн призовых за победу в Гран-при.

Резников в декабре 2022 года провёл предыдущий поединок против Андрея Кошкина на турнире ACA 150 и выиграл сабмишеном во втором раунде. Теперь на его счету 24 победы и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Вартанян в ноябре прошлого года выиграл бой у Юсуфа Раисова на турнире ACA 147 техническим нокаутом. Теперь в его активе стало 25 побед при четырёх поражениях в профессиональных ММА.

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