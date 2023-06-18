Бой в UFC между двумя американцами признан несостоявшимся из-за ошибки судьи

В американском Лас-Вегасе стартовал очередной не номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вегас 75. В рамках предварительного карда бой американца Даниэля Аргеты с соотечественником Ронни Лоуренсом был признан несостоявшимся: поединок остался без решения из-за преждевременной остановки арбитром. В одном из моментов Аргета поймал Лоуренса на удушающий прием и судья Кит Петерсон остановил бой.

© Jeff Bottari/Zuffa LLC

Однако, Лоуренс не сделал четкого постукивающего движения рукой, чтобы бой завершили. В итоге, Атлетическая комиссия Невады просмотрела повтор, и бой был признан несостоявшимся. В главном событии турнира Марвин Веттори из Италии встретится с американцем Джаредом Каннонье. В соглавном бою сойдутся россиянин Арман Царукян и представитель Бразилии Жоаким Силва.