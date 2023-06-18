Российский боец ММА пообещал сокрушить Махачева

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян пообещал сокрушить соотечественника, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Слова спортсмена приводит YouTube-канал промоушена.

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В ночь на 18 июня Царукян победил бразильца Жоакима Силву и после боя высказался о желаемых соперниках на следующий поединок.

«Я готов подраться с Исламом Махачевым. В прошлый раз мне дали три недели. Дайте мне восемь, и я сокрушу его», — заявил он.

Боец добавил, что предпочтительными вариантами для него также являются американцы Бенеил Дариуш и Майкл Чендлер.

Царукян встретился с Силвой на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (США). Россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде.