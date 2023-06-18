Чемпионка России по MMA нокаутировала напавшего на нее мужчину во Владикавказе

«Я испугалась. У меня сработала защитная реакция, и я ударила его в ответ. Попала ему по челюсти. Он упал мне на ногу в бессознательном состоянии. У меня хрустнуло колено, почувствовала резкую боль. Но я нашла в себе силы убежать, чтобы попросить помощи у стоящих неподалеку парней», – приводит слова Караевой телеграм-канал «Сапа 15».