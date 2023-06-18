Чемпионка России по MMA нокаутировала напавшего на нее мужчину во Владикавказе

Чемпионка России по MMA нокаутировала напавшего на неё мужчину во Владикавказе
Двукратная чемпионка России по смешанным единоборствам Алана Караева рассказала о нападении на неё мужчины во Владикавказе.
По слова спортсменки, инцидент произошёл из-за того, что незнакомца, бывшего в состоянии алкогольного опьянения, возмутили её татуировки. В ходе завязавшегося конфликта нападавший был нокаутирован.
«Я испугалась. У меня сработала защитная реакция, и я ударила его в ответ. Попала ему по челюсти. Он упал мне на ногу в бессознательном состоянии. У меня хрустнуло колено, почувствовала резкую боль. Но я нашла в себе силы убежать, чтобы попросить помощи у стоящих неподалеку парней», – приводит слова Караевой телеграм-канал «Сапа 15».
Также спортсменка сообщила, что, придя в себя, неизвестный скрылся с места происшествия, однако позже принёс извинения при личной встрече.