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Эдди Альварес хочет заменить Макгрегора в поединке с Чендлером

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Эдди Альварес опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заявил, что он готов заменить ирландца Конора Макгрегора в поединке с американцем Майклом Чендлером.

Эдди Альварес хочет заменить Макгрегора в поединке с Чендлером
© globallookpress.com

Напомним, ранее сообщалось, что Макгрегор так и не вошёл в пул тестирования USADA, что означает, что он не сможет принять участия в боях в ближайшие полгода.

«Эй, Чендлер, ты не останешься без потенциального соперника, пока я ещё дышу, приятель. UFC знает условия.

Я с удовольствием приму USADA в любой день недели. Перед прошлым поединком мой тестостерон колебался на уровне 375, и я чувствовал себя машиной.

Всю жизнь держусь подальше от допинга, в лучшем случае покажет избыток кофеина. Давайте сюда тестирование и соперников», – написал Альварес.

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