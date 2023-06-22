Эдди Альварес хочет заменить Макгрегора в поединке с Чендлером

«Эй, Чендлер, ты не останешься без потенциального соперника, пока я ещё дышу, приятель. UFC знает условия.



Я с удовольствием приму USADA в любой день недели. Перед прошлым поединком мой тестостерон колебался на уровне 375, и я чувствовал себя машиной.



Всю жизнь держусь подальше от допинга, в лучшем случае покажет избыток кофеина. Давайте сюда тестирование и соперников», – написал Альварес.