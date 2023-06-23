Дацик потерпел поражение в поединке с Жаслановым

В Казахстане 23 июня состоялся турнир, организованный командами Ural FC и Naiza. Одним из главных поединков стал бой в тяжёлом весе между Вячеславом Дациком и Галымжаном Жаслановым. Бой продлился все три раунда по три минуты и завершился победой Жасланова решением большинства судей.

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Стоит отметить, что поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.

Ранее Дацик провёл свой последний бой в апреле 2023 года, а Жасланов — на турнире Naiza 50 в марте 2023 года. Последним соперником Дацика был Кевин Джонсон, россиянин уступил решением судей. Жасланов единогласным решением судей победил Илхомиддина Шамсидинова.