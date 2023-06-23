Российский боец ММА стал двойным чемпионом ONE

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин стал двойным чемпионом азиатского промоушена ONE Championship. Об этом сообщается на сайте лиги.

Встреча прошла в Бангкоке в рамках турнира ONE Friday Fights 22 и завершилась техническим нокаутом в третьем раунде. Россиянин досрочно победил канадца Аржана Буллара и стал обладателем титула в тяжелом и полутяжелом весе.

Малыхин является непобежденным бойцом. На его счету 13 побед в поединках по правилам MMA. Спортсмен — бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 килограммов. В активе Буллара 11 побед и два поражения.