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Российский боец ММА стал двойным чемпионом ONE

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Малыхин стал двойным чемпионом азиатского промоушена ONE Championship. Об этом сообщается на сайте лиги.

Российский боец ММА стал двойным чемпионом ONE
© globallookpress.com

Встреча прошла в Бангкоке в рамках турнира ONE Friday Fights 22 и завершилась техническим нокаутом в третьем раунде. Россиянин досрочно победил канадца Аржана Буллара и стал обладателем титула в тяжелом и полутяжелом весе.

Малыхин является непобежденным бойцом. На его счету 13 побед в поединках по правилам MMA. Спортсмен — бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 килограммов. В активе Буллара 11 побед и два поражения.

ONE Championship является крупнейшим азиатским промоушеном, организующим турниры по смешанным единоборствам. На турнирах организации выступают бывшие UFC. В частности, Бен Аскрен, Деметриус Джонсон или Эдди Альварес.

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