В Москве перенесли турнир AMC Fight Nights

Глава AMC Fight Nights Гаджиев заявил о переносе турнира промоушена на неопределенный срок
Турнир AMC Fight Nights, который должен был пройти в Москве 24 июня, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил глава промоушена Камил Гаджиев.
«Турнир перенесен по официальной директиве ответственных органов! Новая дата будет объявлена позднее», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
В рамках турнира должен был состояться бой Дмитрия Бикрева и Алексея Махно за пояс в полусреднем весе, на титул в легкой весовой категории претендовали Ахмед Алиев и Мухаммад Сулумов. Несмотря на то, что бойцы накануне прошли процедуру взвешивания, было решено перенести турнир менее чем за три часа до его начала.
Ранее Московская федерация футбола на своем официальном сайте сообщила об отмене всех матчей в столице России из-за введения режима контртеррористической операции.
«В cвязи c раcпоряжением мэра в городе отменены маccовые мероприятия. Вcе cоревнования под эгидой Моcковcкой федерации футбола отменены до оcобого раcпоряжения», — говоритcя в заявлении.