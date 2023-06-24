В Москве перенесли турнир AMC Fight Nights

Турнир AMC Fight Nights, который должен был пройти в Москве 24 июня, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил глава промоушена Камил Гаджиев .

В рамках турнира должен был состояться бой Дмитрия Бикрева и Алексея Махно за пояс в полусреднем весе, на титул в легкой весовой категории претендовали Ахмед Алиев и Мухаммад Сулумов. Несмотря на то, что бойцы накануне прошли процедуру взвешивания, было решено перенести турнир менее чем за три часа до его начала.