Минспорт приостановил аккредитацию Союза ММА России из-за смерти подростка

Министерство спорта приостановило аккредитацию Союза ММА России из-за смерти подростка на турнире в Амурской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе организации.

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"Аккредитация Союза ММА России приостановлена на три месяца по приказу министерства спорта", - сказал собеседник агентства.

5 июня сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших 4 июня в Белогорске Амурской области соревнований по ММА. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.

О гибели подростка 4 июня написал в своем телеграм-канале глава Белогорска Станислав Мелюков. Он сообщил, что при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение о турнире, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. В Союзе ММА России сообщили, что организация выясняет обстоятельства смерти участника турнира