Российскому бойцу ММА отказали в поединке за третий чемпионский пояс ONE

Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) Ренье де Риддер отказал россиянину Анатолию Малыхину в поединке за третий чемпионский пояс азиатского промоушена ONE Championship. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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«Малыхин, поздравляю с еще одной прекрасной победой. Спасибо за вызов на бой, но я не собираюсь ждать до конца года, пока ты сбросишь вес», — заявил де Риддер.

23 июня Малыхин досрочно победил канадца Аржана Буллара в рамках турнира ONE Friday Fights 22 и стал обладателем титула в тяжелом и полутяжелом весе. После этого он вызвал на бой де Риддера, выступающего в среднем весе.

Малыхин является непобежденным бойцом. На его счету 13 побед в поединках ММА. Он бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе 2013 года в категории до 120 килограммов. В активе Буллара 11 побед и два поражения.