Маск ради победы над Цукербергом взял в тренеры чемпиона UFC

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск принял предложение легенды Ultimate Fighting Championship (UFC) Жоржа Сен-Пьера подготовить его к поединку в клетке с главой Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Об этом сообщает Business Insider.

«Я ваш большой поклонник, и для меня было бы огромной честью помочь и стать вашим партнером по тренировкам перед вызовом против Цукерберга», — обратился легенда UFC к Маску.

Бизнесмен согласился подготовиться к бою вместе с Сен-Пьером.

Сен-Пьер — бывший профессиональный боец смешанных единоборств, считается одним из величайших представителей этого вида спорта. Сен-Пьер был чемпионом UFC в двух дивизионах, завоевав титулы в полусреднем и среднем весе.

Президент UFC Дана Уайт сообщал, что он разговаривал по телефону с Маском и Цукербергом. По его словам, оба IT-миллиардера относятся к поединку «со всей серьезностью».