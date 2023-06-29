Союз ММА России попросил пересмотреть решение о приостановке аккредитации

"В рамках конференции был проведен всероссийский семинар по проблемам безопасности и духовно-нравственного воспитания в ММА, в ближайшее время запланировано повышение квалификации тренерского штаба и проведение очередной аттестации судейского корпуса, - говорится в письме. - Союзом ММА России разрабатываются иные меры по повышению безопасности при проведении муниципальных, региональных и межрегиональных соревнований. Лишение аккредитации сделало невозможным проведение ряда соревнований международного, всероссийского и федерального уровня, на которых было запланировано в том числе присвоение очередных спортивных званий спортсменам, которые честно и самоотверженно шли к этому моменту".