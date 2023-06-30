Эквадорец Вера бросил вызов Петру Яну

Эквадорский боец Марлон Вера обратился к российскому спортсмену Петру Яну. Ранее сообщалось, что американец Генри Сехудо не сможет провести бой с Верой на UFC 292 из-за повреждения. Поединок в легчайшем весе должен был состояться 19 августа в американском городе Бостон.

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«Ян, сделай шаг вперёд», — написал Вера в социальной сети.

12 марта Пётр Ян уступил грузину Двалишвили судейским решением и потерпел пятое поражение в карьере. Всего в активе россиянина 16 побед в 21 поединке. В последних пяти боях Ян одержал лишь одну победу. Ранее сообщалось, что россиянин собирается взять паузу в поединках после боя с Двалишвили.