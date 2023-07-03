Цукерберг и Маск начали переговоры с президентом UFC об организации боя

Стало известно, что Илон Маск и Марк Цукерберг начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице президента UFC. Об этом сообщает The New York Times.

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Согласно информации издания, подготовка и планирование начались практически сразу. Уже на следующий день после публикации первых твитов о бое Цукерберг, один из основателей техгиганта Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России), связался с Дэйной Уайтом, президентом Ultimate Fighting Championship (UFC), крупнейшей в мире организации ММА.

Цукерберг попросил Уайта узнать у Илона Маска, владельца Tesla, Twitter и SpaceX, всерьез ли он говорил о готовности выйти на ринг. Маск подтвердил Уайту свое участие, а тот передал информацию об этом Цукербергу. С тех пор Уайт взял на себя роль переговорщика и сообщил журналистам, что общается с миллиардерами по телефону почти ежедневно, иногда до поздней ночи.

Хотя детали предстоящего боя пока не оговорены, планирование мероприятия постепенно выходит на новый уровень. Уайт рассказал, что бой будет показательным и состоится за пределами юрисдикции UFC, при этом он лично будет вовлечен в его организацию. Участники согласились, что их схватка будет включать в себя элемент благотворительности. Скорее всего, поединок проведут в Лас-Вегасе.

Одна из проблем заключается в том, что Цукерберг и Маск находятся в разных весовых категориях, и у них разная физическая подготовка. В то время как Цукерберг последние несколько лет активно занимался боевыми искусствами и улучшал физическую форму, Маск известен тем, что почти не занимается спортом. Кроме того, Маск на 13 лет старше и весит по меньшей мере на 30 килограммов больше Цукерберга.