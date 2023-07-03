Тим Сильвия: "Уничтожил бы Нганну на своём пике"

«Я не считаю, что Фрэнсис так уж хорош. Он – монстр с тяжёлыми руками, но он бьёт от бедра и делает безумный замах. Если он попадает по вам, вы засыпаете, но такие техничные бойцы как Джон Джонс и Стипе Миочич способны нанести ему ещё одно поражение. Вы видели, что произошло в бою с Ганом. Он ничего не смог сделать с ним в стойке, и ему пришлось валить его.