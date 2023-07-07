Марина Мохнаткина вышла замуж за бойца UFC Сергея Спивака

Российский боец PFL Марина Мохнаткина и боец UFC Сергей Спивак, представляющий Молдавию, поженились. Фото с торжественной церемонии, прошедшей в Лас-Вегасе (США), у себя в социальных сетях поделилась Марина.

В общей сложности Мохнаткина в смешанных единоборствах провела 13 боёв, в которых одержала десять побед (одну нокаутом) и потерпела три поражения.

Соцсети

Соцсети