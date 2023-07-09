На турнире UFC 290 установили уникальное достижение
В Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 290. Впервые в современной эре на мероприятии зафиксировано сразу четыре финиша, на которые потребовалось меньше минуты, сообщается в телеграм-канале «Вещий Олег».
Средний вес: Бо Никал нокаутировал Валентина Вудборна за 38 секунд.
Полусредний вес: Робби Лоулер за 38 секунд нокаутировал Нико Прайса.
Женский минимальный вес: Дениз Гомес за 20 секунд нокаутировала Язмин Хауреги, которая была большим фаворитом у букмекеров.
Наилегчайший вес: Хесус Сантос Агилар за 17 секунд нокаутировал Шэннона Роса.
В главном поединке турнира сойдутся представители полулёгкого веса – Александр Волкановски и Яир Родригес. Австралиец проведёт очередную защиту титула. Мексиканец является обладателем временного пояса.