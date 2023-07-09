$91.69-0.8899.82-0.90

Боец UFC Волкановски о возможном реванше с Махачевым: обещаю, что моя рука будет поднята

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски поделился ожиданиями от возможного поединка с россиянином Исламом Махачевым, отметив, что встреча должна получиться упорной, передает MMA Fighting.

Боец UFC Волкановски пообещал одержать победу над Махачевым
© ufc/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Я бы соврал, если бы сказал, что выйду в октагон и перееду Махачева. Это будет еще одна высоко конкурентная битва, но я гарантирую, что моя рука будет поднята», — сказал Волкановски.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

Ранее Махачев оскорбил бойца UFC, который обвинил его в употреблении допинга.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости