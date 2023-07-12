Кевин Ли объявил о завершении карьеры после поражения от Фахретдинова

«Короче говоря, я решил уйти из ММА и UFC. Прошло 12 лет, 12 долгих лет, когда я старался быть лучшим бойцом, которым только мог. Было много тяжелой работы и много самоотверженности с моей стороны в попытках стать лучшим бойцом в мире. Когда я оглядываюсь назад, то вижу, что у меня была адская карьера», — написал Ли в одной из социальных сетей.