Джон Джонс стал бойцом года по версии ESPN

Сегодня, 13 июля, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS 2023. Издание ESPN на своём официальном сайте опубликовало имена лауреатов собственной ежегодной премии, по итогам которой лучшим бойцом года стал американец Джон Джонс.

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Напомним, в марте этого года Джонс выиграл титул UFC в тяжёлом весе, победив в поединке с французом Сирилем Ганом в первом раунде.

ESPY использовал голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год. Голосование продлилось до 3:00 мск 10 июля.