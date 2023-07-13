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Джон Джонс стал бойцом года в результате церемонии награждения ESPYS 2023

Сегодня, 13 июля, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония награждения 31-й ежегодной премии высоких достижений в спорте ESPYS 2023. Издание ESPN на своём официальном сайте опубликовало имена лауреатов собственной ежегодной премии, по итогам которой лучшим бойцом года стал американец Джон Джонс.

Джон Джонс стал бойцом года по версии ESPN
© Чемпионат.com

Напомним, в марте этого года Джонс выиграл титул UFC в тяжёлом весе, победив в поединке с французом Сирилем Ганом в первом раунде.

ESPY использовал голоса болельщиков, чтобы наградить лучших спортсменов и отметить спортивные достижения за предыдущий год. Голосование продлилось до 3:00 мск 10 июля.

Помимо тех наград, в которых есть номинанты, в рамках ESPY также вручили премию Артура Эша за отвагу, премию Джимми Ви за упорство и премию Пэта Тиллмана за службу.

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