Экс‑чемпионка UFC попыталась угадать победителя в потенциальном бою Маска и Цукерберга

Экс чемпионка UFC, американка Холли Холм в интервью «Матч ТВ» назвала потенциального победителя в бою двух богатейших людей мира — бизнесменов Илона Маска и Марка Цукерберга. Говоря о возможном поединке по правилам ММА, известные американские предприниматели обмениваются репликами в социальных сетях. Ранее о желании помочь Цукербергу и Маску провести бой высказывался президент UFC Дэйна Уайт. Холм во время разговора с «Матч ТВ» назвала своего фаворита. — В США обсуждают бой Марка Цукерберга и Илона Маска. Верите ли вы, что этот бой состоится, и кого бы вы назвали фаворитом? — Сложно сказать. Марк занимается бразильским джиу джитсу уже некоторое время, но мы никогда не видели даже его тренировок, только сейчас просачивается информация. Думаю, Илон покажет большую силу, а Марк — ловкость. — И кто, по вашей версии, победит, если они подерутся? — Илон, но это просто предположение. — сказала Холм. 15 июля американка проведет бой на турнире UFC против Истелы Нунес. Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам, в том числе UFC, можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.