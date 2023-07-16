Россиянка Дудакова выиграла дебютный бой в UFC

Россиянка Виктория Дудакова в дебютном поединке в UFC техническим нокаутом победила Истелу Нунес из Бразилии.

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 77. На нем свой дебютный поединок в этом промоушене проводила россиянка Виктория Дудакова.

На счету 24-летней спортсменки из России было шесть побед в боях по правилам ММА, а у ее соперницы - представительницы Бразилии Истелы Нунес - 11 поединков, в шести из которых она выиграла.

Бразильянка начала бой активно и в стойке нанесла несколько ощутимых ударов. А затем Дудакова совершила проход в ноги и уронила соперницу на канвас. Но при падении Нунес неудачно подставила руку и получила тяжелую травму.