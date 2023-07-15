Турнир Bellator 299 может стать последним в истории промоушена

«Bellator ищет себе партнера. Вероятно, что мы получим ясность в следующие 60-90 дней. Прямо сейчас Viacom ведет переговоры с PFL и еще несколькими компаниями, так что давайте подождем и посмотрим, что из этого выйдет», - заявил руководитель лиги Скотт Кокер.