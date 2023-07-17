Эдуард Вартанян ведет переговоры с UFC

«У меня нет прям желания с кем-то конкретно провести бой, не имеет значения. Я жду предложения от UFC на данный момент, в зависимости от этого будем отталкиваться. Мои менеджеры сейчас ведут переговоры с матчмейкерами UFC», — приводит слова Вартаняна Metaratings.