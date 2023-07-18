Рой Джонс оценил вероятность боя с Олегом Тактаровым

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, имеющий российское гражданство, Рой Джонс младший в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что проведет бой с победителем турнира UFC Олегом Тактаровым при должном финансовом предложении.

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Ранее 52 летний Монсон сообщил «Матч ТВ», что проведет бой с 55 летним Тактаровым 4 августа. Тактаров в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что контракт на этот поединок еще не подписан. Также Тактаров заявил «Матч ТВ», что может подраться с Джонсом.

— Олег Тактаров в разговоре с «Матч ТВ» намекнул на возможность проведения боя с вами. Вам этот поединок интересен?

— Всё зависит от предложения. Грубо говоря, если финансовый аспект будет на уровне, по деньгам всё будет хорошо, — сказал Джонс «Матч ТВ».