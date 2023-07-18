Джефф Монсон проведет поединок против Олега Тактарова

Джефф Монсон сообщил, что проведет бой с Олегом Тактаровым.
«Оппонент по прощальному бою пока не определен, но 4 августа моим соперником станет Олег Тактаров. Это решилось только вчера.
Я получил предложение и согласился. Поединок пройдет в Москве», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.
Монсону 52 года. В марте он провел выставочный бой по правилам бокса против Артура Варданяна.
55-летний Тактаров в последний раз дрался в 2008 году, когда победил Марка Керра болевым приемом.
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