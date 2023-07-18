Профиль бойца Федора Емельяненко появился на сайте UFC

Профиль бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко появился на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В феврале Емельяненко объявил о завершении карьеры после поражения от американца Райана Бейдера на турнире Bellator. Сейчас Емельяненко является президентом Союза MMA России.

Также на сайте UFC появились профили Александра Емельяненко, Майкла Пэйджа и других представителей Bellator.