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Профиль российского бойца Федора Емельяненко появился на сайте UFC

Профиль бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко появился на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Профиль бойца Федора Емельяненко появился на сайте UFC
© РИА Новости

В феврале Емельяненко объявил о завершении карьеры после поражения от американца Райана Бейдера на турнире Bellator. Сейчас Емельяненко является президентом Союза MMA России.

Также на сайте UFC появились профили Александра Емельяненко, Майкла Пэйджа и других представителей Bellator.

По слухам, UFC может выкупить Bellator. Глава промоушена Скотт Кокер заявил, что турнир Bellator 299, который пройдет 23 сентября, может стать последним для лиги, а сама организация активно ищет партнера.

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