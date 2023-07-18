Боец UFC заявил, что убил бы Чимаева менее чем за 60 секунд
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бо Никал в интервью Майклу Биспингу поделился мнением об уровне борьбы шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Каждый 8-летний ребенок в Пенсильвании может делать то же самое, что и Хамзат. Я бы убил Чимаева в борцовском поединке меньше чем за 60 секунд, абсолютно без шансов», — сказал Никал.
Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в UFC 15 июля 2020 года в бою против Джона Филлипса на турнире UFC on ESPN 13, выиграв сабмишном. Следующий бой провел через 10 дней против Риса МакКи на турнире UFC on ESPN 14, где также выиграл нокаутом.
В ночь на 11 сентября 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.
Ранее тренер Шона О'Мэлли Тим Уэлч назвал фаворита возможного боя между Чимаевым и Каннонье.