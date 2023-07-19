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Волкановски перенес операцию на руке. Восстановление займет шесть недель

Алекс Волкановски после операции на руке будет восстанавливаться шесть недель.

Волкановски перенес операцию на руке
© Sports.ru

Информацию подтвердил менеджер бойца Эш Белкастро. По его словам, после реабилитации Волкановски вернется к полноценным контактным тренировкам.

Белкастро отметил, что Волкановски испытывал проблемы с рукой в течение года, а во время подготовки к бою с Яиром Родригесом боль стала «невыносимой».

На UFC 290 Алекс Волкановски победил Яира Родригеса и защитил пояс в полулегком весе.