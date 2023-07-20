Брат Нурмагомедова прокомментировал снятие с боя UFC

«Всякое случается. Травмы — это лишь часть спортивной жизни. Хвала Аллаху в любом положении. Конечно, я расстроен, но ни капельки не жалуюсь. Цели и амбиции те же. Починю свое плечо и вернусь сильнее. Inshallah», — заявил Нурмагомедов.