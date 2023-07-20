Дамир Исмагулов и еще два бойца были исключены из ростера UFC

Российский боец Дамир Исмагулов был исключён из ростера UFC после поражения в начале июля в поединке с американцем Грантом Доусоном.

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Тот бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

Исмагулов потерпел третье поражение в смешанных единоборствах. Отметим, что это второе поражение подряд россиянина в UFC. Также на счету Исмагулова 24 победы в смешанных единоборствах.

Также из ростера был исключён американец Робби Лоулер, который в ночь с 8 на 9 июля на турнире в Лас-Вегасе одержал победу на 35-й секунде в поединке с Ником Прайсом. Стоит отметить, что Лоулер объявлял о том, что это будет его последний поединок в карьере.