Менеджер Макгрегора рассказал, когда ирландец может вернуться к боям

«Одна из вещей, о которых все забывают, это то, что Конор был одним из самых проверенных спортсменов, когда он соревновался. Мы ведём активные переговоры с UFC, мы говорили с USADA, и мы собираемся делать всё правильно. Это всё, что я собираюсь сказать по этому поводу. Дело в том, что о Коноре Макгрегоре люди будут спекулировать и пускать слухи, которые в девяти случаях из десяти будут очень неточными и ложными. Но, конечно же, он надеется вернуться в 2024 году», — приводит слова Аттара MMA Junkie.