МИР Российская Премьер-Лига появится в онлайн-кинотеатре PREMIER

Видеосервис заявил о планах развития спортивного направления В этом сезоне болельщики смогут увидеть все матчи МИР Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в прямом эфире в онлайн-кинотеатре PREMIER при поддержке «Матч ТВ» (входят в состав холдинга «Газпром-медиа»). С 20 июля РПЛ появится в подписке видеосервиса и станет доступна для просмотра в Full HD качестве, без рекламы. Помимо РПЛ, подписчики PREMIER смогут смотреть множество других спортивных соревнований, а также документальных проектов и фильмов про спорт в новом удобном разделе (https://premier.one/sport), посвященном этой тематике. Подписка на пакет «PREMIER+Футбол» уже доступна для покупки по доступной цене в 399 руб. В этом году онлайн-кинотеатр PREMIER заявил о планах по развитию сервиса. Создание раздела со спортивным контентом стало шагом к полномасштабному обновлению и улучшению PREMIER, его технологической и продуктовой сторон. Ранее, на Российской креативной неделе, заместитель гендиректора PREMIER Макар Кожухов заявлял, что команда онлайн-кинотеатра также последние девять месяцев занимается развитием рекомендательной системы сервиса, которая появится к концу этого года. Следом за созданием спортивного раздела и запуском рекомендательной системы произойдут и другие положительные изменения видеосервиса.