Менеджер Александра Емельяненко рассказал о состоянии бойца

«Отлично. Я имел возможность лично убедиться в этом. Саша не только хорошо физически себя чувствует, но и находится в замечательном расположении духа.



В настоящий момент он тренируется каждый день, по-моему, даже без выходных.



Но занятия тормозит его правое плечо, которое он травмировал перед противостоянием с Иваном Ершовым», – сказал менеджер Никита Бурчак.