Олег Тактаров проведет бой с сербом Аднаном Аличем

Победитель турнира UFC Олег Тактаров 4 августа в Москве проведет бой с сербом Аднаном Аличем. Это следует из афиши промоутерской компании Top Fight MMA.

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У 55 летнего Тактарова 17 побед, пять поражений и две ничьи в ММА. Последний официальный бой Тактарова датирован 11 апреля 2008 года. На счету 39 летнего Алича 15 побед и 34 поражения.

Ранее глава промоушена TopFight Марат Сидикеев заявлял «Матч ТВ», что Тактаров 4 августа встретится с имеющим российское гражданство Джеффом Монсоном и что бойцы подписали контракты на бой.