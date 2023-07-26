Тренер Оливейры объяснил, почему Чарльз хотел боя с Махачевым именно в Абу-Даби

Те, кто разбираются в борьбе, сразу скажут, что таких удушающих не бывает – и по позиции, и с таким захватом. Оливейра – плохой актер», – сказал чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев.
Шлеменко объяснил смену песни под выход: «Отвечу как дагестанцы: «Потому что по кайфу было»
Шлеменко – о стычке с Минеевым: «Я шел к нему спросить за слова, а он гонял вес, умирал и сразу мяться начал»
Андрей Аршавин: «Потеря топовых иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без бразильцев у нас может не набраться игровой состав»
Врач российских фигуристов Шветский подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации
Плющев о 5-летнем контракте Ротенберга со СКА: «Это говорит о том, что его программу развития приняли»