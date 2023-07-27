Умар Нурмагомедов успешно перенес операцию на плече

«Младший, это называется обратный отсчёт. Пусть Аллах облегчит тебе», — написал на своей странице в социальных сетях троюродный брат Умара Хабиб Нурмагомедов , выложив соответствующее фото.

5 августа Умар Нурмагомедов должен был провести поединок с четвёртым номером дивизиона Кори Сэндхагеном, однако российский боец вынужден был сняться с боя из-за травмы плеча. Ему на замену вышел Роб Фонт.