Емельяненко рассказал, после чего у него развилась алкогольная зависимость

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своем YouTube-канале рассказал о зарождении своей алкогольной зависимости.
«Пришел в магазин, сначала взял три бутылки сухого красного вина. Потом перешел на более крепкие спиртные напитки, потому что за вином мне надоело каждый раз ходить, а ящик тяжело в руках нести. Перешел на виски.
Мне понравилось, я втянулся в этот образ жизни, стал уже зависим от выпивки. Ну и уже начал пропускать тренировки, перестал с кем-то общаться. Меня устраивал мой образ жизни, неправильный, и я его вел», — сказал Емельяненко.
В конце мая Александр Емельяненко в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.
В активе Александра Емельяненко теперь 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью.
Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.