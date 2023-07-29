Емельяненко рассказал, после чего у него развилась алкогольная зависимость

Мне понравилось, я втянулся в этот образ жизни, стал уже зависим от выпивки. Ну и уже начал пропускать тренировки, перестал с кем-то общаться. Меня устраивал мой образ жизни, неправильный, и я его вел», — сказал Емельяненко.