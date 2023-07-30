Американец Фергюсон уступил соотечественнику Грину на турнире UFC 291

Известный американский боец Тони Фергюсон проиграл своему соотечественнику Бобби Грину на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 291, который проходит в американском городе Сол-Лейк-Сити. Поединок состоялся в рамках основного карда турнира и завершился победой Грина удушающим приемом в третьем раунде за несколько секунд до финальной сирены.
Для Фергюсона это поражение стало шестым подряд. До этого боя он в сентябре 2022 года провел поединок против Нейта Диаза и проиграл ему сабмишеном. Теперь на его счету 35 боя, 26 которых завершились его победой, в девяти он потерпел поражение. Грин за всю карьеру провел 45 боев, в 30 из которых он одержал победу. Также на его счету 14 поражений.
Боец прервал свою безвыигрышную серию, которая началась с поражения действующему чемпиону в легком весе Исламу Махачеву в феврале 2022-го. С того боя он проиграл еще Дрю Доберу, а его бой с Джаредом Гордоном был признан несостоявшимся. Главным поединком вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию основного карда турнира промоушена.