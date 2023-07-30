Американец Фергюсон уступил соотечественнику Грину на турнире UFC 291

Известный американский боец Тони Фергюсон проиграл своему соотечественнику Бобби Грину на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 291, который проходит в американском городе Сол-Лейк-Сити. Поединок состоялся в рамках основного карда турнира и завершился победой Грина удушающим приемом в третьем раунде за несколько секунд до финальной сирены.

Для Фергюсона это поражение стало шестым подряд. До этого боя он в сентябре 2022 года провел поединок против Нейта Диаза и проиграл ему сабмишеном. Теперь на его счету 35 боя, 26 которых завершились его победой, в девяти он потерпел поражение. Грин за всю карьеру провел 45 боев, в 30 из которых он одержал победу. Также на его счету 14 поражений.