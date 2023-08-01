Бой Шавката Рахмонова и Келвина Гастелума отменен

«Грустная новость. Мой бой с Шавкатом отменен. Я получил открытый перелом от удара локтем и раздробил несколько косточек.



Я извиняюсь перед всеми, кто ждал этот бой. Я извинюсь перед Шавкатом и его командой. Я себя чувствую ужасно из-за этого несчастного инцидента. Я вернусь, я продолжу тренироваться, я буду работать с моим тренером по физподготовке, делать кое-какие упражнения.



Я попросил переноса на ноябрь. Надеюсь, они пойдут на это. 11 ноября на Madison Square Garden. Иногда тяжело быть фанатом Келвина Гастелума, я знаю ... Мы вместе переживаем взлеты и падения, но я обещаю, что мы вернемся в гонку и на победную серию. И продолжим это»